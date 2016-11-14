Організатори мітингу вирішили поки не чинити опір тарифам

Організатори вирішили відкласти мітинг "Тарифний опір".

Як повідомив колишній член "Партії регіонів" і "Опоблоку" Євген Мураєв, мітинг не відбудеться 19 листопада, як анонсувалося раніше.

Відповідаючи на запитання ведучого в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, Мураєв пояснив, що акцію перенесуть на кілька тижнів через інформацію про провокації, які могли відбутися і нібито призвести до введення воєнного стану.

Як відомо, у жовтні нардеп "Народного фронту" Антон Геращенко запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунти" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко вже тоді назвав "документи" достовірними.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Другий документ про нібитоплан "шатун", направлений на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017 року.

В СБУ не повідомляють, чи підтверджено ідентичність "Плану Шатун", який був серед так званих "листів Суркова", які були оприлюднені хакерами, однак повторюють, що деякі документи по Закарпаттю збігаються з раніше вилученими документами.

Українська правда