Обама: Трамп привержен обязательствам в рамках НАТО

199 просмотров
0
Вторник, 15 ноября 2016, 05:23

Избранный президент США Дональд Трамп привержен обязательствам в рамках НАТО.

Об этом сообщил действующий президент США Барак Обама в понедельник на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", - сказал Обама

Он сообщил, что в ходе своего предстоящего визита в ряд стран и встреч с европейскими лидерами Трамп донесет до них эту информацию.

Как заверил Обама, США выступают за "мирные и крепкие отношения внутри НАТО".

В целом, говоря о возможных изменениях во внешней политике США с приходом Трампа в Белый дом, Обама подчеркнул, что внешнюю политику определяет не только президент, но и военные, дипломаты, разведывательное сообщество.

"Это делает нас незаменимым государством, когда дело доходит до необходимости поддерживать мировой порядок и обеспечивать процветание в мире", - отметил Обама.

Темы: США Трамп НАТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма 15 ноября 2016, 00:18
В Кремле рассказали, для чего созванивались Путин и Трамп 14 ноября 2016, 22:37
Порошенко: Не могу представить, чтобы Трамп признал Крым российским 14 ноября 2016, 14:53
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма
Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко
Суд арестовал торговый центр "Гулливер"
Залищук и Найема исключили из международных делегаций
Все новости
Хатико по имени Могги

Кошка уже год живет на могиле своей хозяйки

Видео

100 человек показали, как они целуются