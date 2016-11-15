Найем считает, что за исключением его из международных делегаций стоит АП

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Вторник, 15 ноября 2016, 08:08

Нардеп Мустафа Найем заявил, что за исключением его и Светланы Залищук из международных делегаций стоит администрация президента.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По его словам, Игорь Кононенко, который стал инициатором отзыва "никогда не интересовался составом парламентских делегации и в принципе вопросами международной политики".

"Не он формирует позицию фракции в международных делегациях", - отметил Найем.

Он подчеркнул, что это парафия администрации президента.

"И у меня нет никаких сомнений в том, что за этой мелкой местью или глупостью - даже не знаю, что хуже - стоит президент Петр Порошенко. Впрочем, и в том и в другом случае, это слишком мелочно для главы государства", - написал Найем.

Он отметил, что последние два года был постоянным членом делегаций Верховной рады в НАТО и ОБСЕ, неоднократно выступал на заседаниях парламентских ассамблей.

"Помимо этого последние несколько месяцев мы вместе с Светланой Залищук и многими моими коллегами делали все возможное, чтобы вопреки разочарованию и усталости объединить делегации других стран вокруг проблем Украины", - написал Найем.

"Все это время я был убежден и уверен в этом сейчас, что члены межпарламентских делегаций в первую очередь представляют интересы страны, а не фракций. Но, судя по всему, у меня с "комсомолом" разное понимание этого вопроса", - подчеркнул он.

Найем также отметил, что некоторые представители фракции в международных делегациях не владеют ни одним иностранным языком.

"Конечно, можно списать это решение фракции на тупость или близорукость. Теоретически, его можно даже обжаловать. Но мне кажется, это унизительным - и по отношению к парламенту, и по отношению к стране", - подчеркнул нардеп.

Он также заявил, что несмотря на "этот абсурд" и дальше будет "отстаивать национальные интересы на любых доступных мне площадках".

14 ноября Народных депутатов БПП Светлану Залищук и МустафуНайема, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях. 

Темы: международные отношения
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IP: 92.101.217.---Vadim Slutsky15.11.2016 08:29
А мне нравится двойная фамилия "Порошенко-Янукович". Чем плохо?
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