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Найєм вважає, що за виключенням його з міжнародних делегацій стоїть АП

Вівторок, 15 листопада 2016, 07:08
Найєм вважає, що за виключенням його з міжнародних делегацій стоїть АП

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що за виключенням його і Світлани Заліщук з міжнародних делегацій стоїть адміністрація президента.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

За його словами, Ігор Кононенко, який став ініціатором відкликання "ніколи не цікавився складом парламентських делегації і в принципі питаннями міжнародної політики".

"Не він формує позицію фракції в міжнародних делегаціях", - зазначив Найєм.

Він підкреслив, що це парафія адміністрації президента.

"І у мене немає ніяких сумнівів в тому, що за цією дрібною помстою або дурістю - навіть не знаю, що гірше - стоїть президент Петро Порошенко. Втім, і в тому і в іншому випадку, це занадто дріб'язково для глави держави", - написав Найєм.

Він зазначив, що останні два роки був постійним членом делегацій Верховної Ради в НАТО і ОБСЄ, неодноразово виступав на засіданнях парламентських асамблей.

"Крім цього останні кілька місяців ми разом з Світланою Заліщук та багатьма моїми колегами робили все можливе, щоб всупереч розчаруванню і втомі об'єднати делегації інших країн навколо проблем України", - написав Найєм.

"Весь цей час я був переконаний і впевнений в цьому зараз, що члени міжпарламентських делегацій в першу чергу представляють інтереси країни, а не фракцій. Але, судячи з усього, у мене з "комсомолом" різне розуміння цього питання", - підкреслив він.

Найєм також зазначив, що деякі представники фракції в міжнародних делегаціях не володіють жодною іноземною мовою.

"Звичайно, можна списати це рішення фракції на тупість або короткозорість. Теоретично, його можна навіть оскаржити. Але мені здається, це принизливим - і по відношенню до парламенту, і по відношенню до країни", - підкреслив нардеп.

Він також заявив, що не дивлячись на "цей абсурд" і далі буде "відстоювати національні інтереси на будь-яких доступних мені майданчиках".

14 листопада народних депутатів БПП Світлану Заліщук та МустафуНайема, а також Наталію Новак виключили з міжнародних делегацій. Формальним приводом стало членство депутатів в інших партіях.

Теми: міжнародні відносини
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