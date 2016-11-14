Залищук и Найема исключили из международных делегаций

Народных депутатов БПП Светлану Залищук и МустафуНайема исключили из состава международных делегаций во время заседания фракции в понедельник вечером.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно информации, инициатором отзыва стал Игорь Кононенко.

Формальным поводом стало членство депутатов в "ДемАльянсе".

"Фактически мы действительно их отозвали. На фракции было принято решение в отношении всех депутатов, что отзываем из делегаций тех, кто являются членами других партий. Поскольку они заявили, что являются членами "ДемАльянса", это решение касается в том числе их", - сказал Гончаренко.

Ни Залищук, ни Найем не присутствовали при рассмотрении этого вопроса.

Залищук объяснила, что не пришла на заседание, поскольку у нее была назначена встреча.

Впоследствии депутат сообщила, что из делегации также исключили Наталью Новак.

"Причина - якобы потому, что мы с Мустафой "члены другой партии". То есть "ДемАльянс". Наталья Новак - член "Хвилі". Хотя в действительности такой партии пока не зарегистрировано", - сказала Залищук.

"Вместе с тем решение получилось какое-то выборочное. На сайте парламента легко проверить, что большой международник и лидер простых людей Каплин - член делегации в ПА ГУАМ, избранный по квоте БПП. А член партии "Народный Рух" Виктор Кривенко входит от БПП в Исполнительный комитет Национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе", - добавила она.

Как известно, Залищук была заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а Найем - членом Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Украинская правда