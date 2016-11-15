Суд выпустил "беркутовца", обвиняемого в убийствах на Майдане
Апелляционный суд освободил из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из "беркутовцев", обвиняемому в убийствах 18 февраля.
Об этом "Украинской правде" сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Это один из харьковских "беркутовцев", фамилия которого не называется. Он в частности, обвиняется в совершении убийства с применением помпового ружья и охотничьих патронов 18 февраля в районе Парка Шевченко Крепостного переулка.
"Он освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Домашний арест распространяется с 22:00 до 07:00", - сказал Горбатюк.
По его словам, судья Валерий Лашевич не предоставил мотивации судебного решения. "Объявление полного текста постановления будет 22 ноября", - добавил Горбатюк.
Он пояснил, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
"Будем надеяться, что не убежит. Теперь это все на ответственности суда", - добавил Горбатюк.
Как известно, Лашевич уже не впервые принимает подобное решение по этому поводу.
Оксана Коваленко, УП
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