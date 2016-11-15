Суд выпустил "беркутовца", обвиняемого в убийствах на Майдане

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Вторник, 15 ноября 2016, 17:44

Апелляционный суд освободил из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из "беркутовцев", обвиняемому в убийствах 18 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Это один из харьковских "беркутовцев", фамилия которого не называется. Он в частности, обвиняется в совершении убийства с применением помпового ружья и охотничьих патронов 18 февраля в районе Парка Шевченко Крепостного переулка.

"Он освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Домашний арест распространяется с 22:00 до 07:00", - сказал Горбатюк.

По его словам, судья Валерий Лашевич не предоставил мотивации судебного решения. "Объявление полного текста постановления будет 22 ноября", - добавил Горбатюк.

Он пояснил, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Будем надеяться, что не убежит. Теперь это все на ответственности суда", - добавил Горбатюк.

Как известно, Лашевич уже не впервые принимает подобное решение по этому поводу.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Майдан суд
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Комментарии — 3
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IP: 92.101.217.---Vadim Slutsky15.11.2016 19:02
Ну, он же на Майдане убивал. Там многих убили. В основном, убивали, видимо, офицеры СБУ - с помощью специального снайперского оружия, которое только у СБУ, кажется, и есть. Эти офицеры благополучно трудятся, кстати, продолжают убивать людей: Юрия Грабовского, например. Так что ничего удивительного. Нынешняя власть - прямая преемница власти Януковича.
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IP: 95.57.33.---Gavrila Petrovich15.11.2016 18:54
начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк - и шо это?
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IP: 93.75.36.---formalin15.11.2016 18:40
Не може бути такого закону, щоб підозрюваного у вбивстві відпускали під домашній арешт! Кодекс треба негайно переглядати, бо під керівництвом зека напхали у нього дурні!
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