Завышенные платежки за тепло были ошибкой, их пересчитают – Кабмин

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Среда, 16 ноября 2016, 11:49

Платежки за тепло с чрезмерно высокими суммами, которые на днях получили некоторые киевляне, были результатом ошибки и будут пересчитаны.

Об этом во время заседания правительства в среду заявил вице-премьер Владимир Кистион, который разбирался в ситуации по поручению премьера Владимира Гройсмана. Гройсман в свою очередь заявил, что поручил это, узнав о "баснословных" суммах в платежках.

"Это возникло в связи с ошибкой и часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и водоснабжения получили не достаточно адекватные начисления", – сказал Кистион.

По словам Кистиона, об этом сообщили Киевской городской государственной администрации и руководству "Киевэнерго".

"Платежки, которые были направлены в адрес потребителей будут пересмотрены. Платежки для остальных потребителей, которые еще их не получили, будут откорректированы", – заверил он.

В свою очередь Гройсман заявил, что эта ошибка является странной.

"Когда кое-кто пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными ... Я бы просил, чтобы таких ошибок ... в отношении украинских граждан не было", – сказал он.

Гройсман призвал причастных принести извинения и предупредил их о жестких штрафах и уголовной ответственности за повторения таких вещей.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков попросил направить эти материалы в МВД, чтобы там разобрались "может это больше, чем ошибка". Гройсман и Кистион поддержали такую проверку.

Министр информационной политики Юрий Стець тем временем заявил, что "подобные ошибки могут привести к потере государства".

"Согласно того сценария, о котором говорилось и в медиа тоже проговаривалось, должна была быть после получения подобных платежек раздраженность общества, люди должны были выйти на улицу и привести к событиям, которые, слава Богу, не произошли в государстве. Поэтому это не ошибки. Надо действительно провести расследования МВД", – сказал он.

В свою очередь Гройсман заявил, что может "предложить каждому "шатуну" сделать что-то полезное для страны".

Как известно, ранее в "Киевэнерго" также предположили, что завышенные платежки были ошибкой.

Олег Шанковский, УП

Темы: тарифы отопление Киев Кабинет министров
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IP: 95.215.156.---Oleksa Piddubniak16.11.2016 13:10
В читальних залах (головному і відділу бібліографії) Наукової бібліотеки Львівського університету ім. Івана Франка дубар. Палять дровами, як у 1918 р. Але й дров мало, то під вечір опалення припиняється. Куди дивиться міністерство освіти, трасця його матері! Як можна штовхати українську науку і освіту за таких умов? Дохазіїювались садові і гросйсмани!.. З ностальгією згадую польські бібліотеки, де взимку і влітку комфортно: коли треба - тепло чи прохолода, ідеальне освітлення, американська система обслуговування читачів (це коли можна читати просто серед стелажів книг і журналів у спеціально відведених куточках). У таких варунках хотілось працювати. І щось таки виходило! Ага, забув, там не крадуть! І Унія Європейська прихильна та щедра!
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IP: 91.199.93.---chesno116.11.2016 12:36
странная ситуация, странное оправдание, ничего непонятно - что делать? Ведь никто не сказал - не платите, пени не будет, не отключат....
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IP: 195.78.69.---Naim16.11.2016 12:21
В сторону повышения пересмотрят?
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IP: 193.238.98.---ramusus16.11.2016 12:11
Перевірьте Луцьктепло, нарахували бог зна що, а фактично батареї ледь теплі. Ще і гаряча вода як холодна. Де перерахунок?
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