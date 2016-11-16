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Завышенные платежки за тепло были ошибкой, их пересчитают – Кабмин

Среда, 16 ноября 2016, 10:49
Завышенные платежки за тепло были ошибкой, их пересчитают – Кабмин

Платежки за тепло с чрезмерно высокими суммами, которые на днях получили некоторые киевляне, были результатом ошибки и будут пересчитаны.

Об этом во время заседания правительства в среду заявил вице-премьер Владимир Кистион, который разбирался в ситуации по поручению премьера Владимира Гройсмана. Гройсман в свою очередь заявил, что поручил это, узнав о "баснословных" суммах в платежках.

"Это возникло в связи с ошибкой и часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и водоснабжения получили не достаточно адекватные начисления", – сказал Кистион.

По словам Кистиона, об этом сообщили Киевской городской государственной администрации и руководству "Киевэнерго".

"Платежки, которые были направлены в адрес потребителей будут пересмотрены. Платежки для остальных потребителей, которые еще их не получили, будут откорректированы", – заверил он.

В свою очередь Гройсман заявил, что эта ошибка является странной.

"Когда кое-кто пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными ... Я бы просил, чтобы таких ошибок ... в отношении украинских граждан не было", – сказал он.

Гройсман призвал причастных принести извинения и предупредил их о жестких штрафах и уголовной ответственности за повторения таких вещей.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков попросил направить эти материалы в МВД, чтобы там разобрались, "может это больше, чем ошибка". Гройсман и Кистион поддержали такую проверку.

Министр информационной политики Юрий Стець тем временем заявил, что "подобные ошибки могут привести к потере государства".

"Согласно того сценария, о котором говорилось и в медиа тоже проговаривалось, должна была быть после получения подобных платежек раздраженность общества, люди должны были выйти на улицу и привести к событиям, которые, слава Богу, не произошли в государстве. Поэтому это не ошибки. Надо действительно провести расследования МВД", – сказал он.

В свою очередь Гройсман заявил, что может "предложить каждому "шатуну" сделать что-то полезное для страны".

Как известно, ранее в "Киевэнерго" также предположили, что завышенные платежки были ошибкой.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: тарифыотоплениеКиевКабинет министров
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