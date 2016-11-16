Кабмин уволил Деканоидзе
Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.
Как сообщил "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
При этом источник сообщил агентству, что Кабмин утвердил в должности и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна.
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.
Она объяснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что – нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.
Также Деканоидзе заявила, что не считает Вадима Трояна достойным занять ее место.
Глава МВД Арсен Аваков немедленно удовлетворил отставку главы Нацполиции.
Подробнее о деятельности Деканоидзе можно прочитать в материале "Варягам здесь не место. Почему уходит Хатия Деканоидзе".
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