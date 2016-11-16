Кабмин уволил Деканоидзе

Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.



Как сообщил "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



При этом источник сообщил агентству, что Кабмин утвердил в должности и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.

Она объяснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что – нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.

Также Деканоидзе заявила, что не считает Вадима Трояна достойным занять ее место.

Глава МВД Арсен Аваков немедленно удовлетворил отставку главы Нацполиции.



Подробнее о деятельности Деканоидзе можно прочитать в материале "Варягам здесь не место. Почему уходит Хатия Деканоидзе".