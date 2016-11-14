Аваков удовлетворил отставку Деканоидзе немедленно

Глава МВД Арсен Аваков удовлетворил отставку главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Он отметил эффективную работу в команде и немалый вклад Деканоидзе в реформу МВД.

"Это был сложный, но очень важный этап, который войдет в историю украинской полиции. И я рад, что рядом с нами был эффективный менеджер и единомышленник - Хатия Деканоидзе", – пишет Аваков.

Глава МВД отметил, что уважает решение Хатии начать новый этап своей жизни и пожелал ей успехов.

Исполнять обязанности главы полиции, по словам Авакова, будет Троян Вадим.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.

Она объяснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что – нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.

Также Деканоидзе заявила, что не считает Вадима Трояна достойным занять ее место.

Украинская правда