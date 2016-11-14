Деканоидзе не видит в Трояне независимого человека

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе не считает, что Вадим Троян достоин занять ее место.

Об этом она сказала на пресс-конференции, заявив, что ждет справедливого конкурса по выбору нового главы Нацполиции после ее отставки.

"Но я не вижу, что Вадим Троян – это политически независимый человек. Так что я лично как Хатия Деканоидзе, гражданка Украины не вижу его новым главой. Это мое мнение", – заявила глава полиции.

"Я вижу выход – это конкурс. Я уже это сказала", – подчеркнула она.

На просьбу прокомментировать скандал вокруг назначения заместителм министра внутренних дел Анастасии Деевой Деканоидзе сказала: "Какое мнение вас интересует?"

"Я думаю, что мы должны интересоваться тем, что… Например, почему нас не волнует, что Насиров является главой ГФС? Почему нас не волнует? Волнует? Как-то я не вижу" – отметила глава Нацполиции.

Как известно,11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева. Глава МВД Арсен Аваков считает, что она сможет "оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами".

Однако назначение Деевой вызвало живое обсуждение общественности. Кроме того, сеть взорвали ее интимные фотографии.

А Троян сейчас является первым заместителем начальника Национальной полиции. В прошлом он был заместителем комбата полка Нацгвардии "Азов" и начальником Главного управления полиции в Киевской области.

Трояна считают близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Алена Рощенко, УП