Украина и РФ не могут договориться по "дорожной карте" – Климкин

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Среда, 16 ноября 2016, 13:39

У России и Украины нет общего видения по "дорожной карте" относительно урегулирования на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после заседания правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Мы, конечно, ведем консультации, консультации с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами. Пока у нас, конечно, нет общего видения этой "дорожной карты", совместного видения "дорожной карты", с Россией, я имею в виду", - сказал Климкин

По его словам, Россия возражает против акцентирования на вопросах безопасности, необходимых для дальнейшего политического урегулирования конфликта, а также против определения формата будущих выборов, которые должны будут отвечать критериям ОБСЕ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной дате встречи глав МИД в формате "нормандской четверки", министр сказал: "На данный момент ведутся консультации, были предложения относительно 29, 30 ноября, то есть какой-то даты в конце ноября".

Темы: Донбасс Климкин
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