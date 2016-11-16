Активисты показали огромный "тайный" дом судьи из Харькова

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Среда, 16 ноября 2016, 13:51

Судья хозяйственного суда Харьковской области Ирина Попович не указала в декларации дом 623 м. кв., в котором проживает с мужем.

Об этом говорится в материале проекта Prosud, опубликованном в среду.

Указывается, что в 2016 году Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить Попович судьей хозсуда Харьковской области бессрочно. Ее мужем является экс-прокурор Харькова в течение семи лет (с 2007 по 2014 гг.) - Евгений Попович.

В материале указывается, что судья Попович не указала в декларации за 2015 год дом площадью 623 м. кв. в рекреационной зоне вблизи Харькова, где проживают Поповичи.

"Однако, согласно реестру имущественных прав, единоличное право собственности на этот дом с 2010 года принадлежит Поповичу Евгению Николаевичу. Более того, данный дом фигурирует в декларации судьи Попович за 2014 год. А значит, невнесение дома к электронной декларации является прямым нарушением закона о предотвращении коррупции ", - говорится в статье.

 

Указывается, что кроме участка, на котором расположено здание (0,75 га), в долгосрочной аренде (сроком на 50 лет) у мужа судьи Попович находятся также и два соседних участка размерами 1,8 и 0,55 ГА.

"Итак, всего в распоряжении семьи Попович прямо или косвенно находится более 3 га земли рекреационного назначения. Общая цена аренды двух участков земли составляет более 185 тыс в год, а это практически весь годовой задекларированный заработок семьи Попович", - пишут активисты.

В то же время, согласно информации в статье, семья Поповичей обладает самым дорогим автопарком среди судей хозяйственного суда Харьковской области.

"В собственности семьи Попович 5 элитных авто, ориентировочная общая стоимость которых составляет не менее 164 тыс.долл", - говорится в материале.

Активисты связывают обогащения семьи судей с кооперативной схемой Кернеса-Добкина.

"Расследовать законность этой схемы была прокуратура города, которую в то время возглавлял Евгений Попович. Но, как оказалось, господин Попович очень хорошо знаком с данной схемой и сам является ее участником", - пишут активисты.

Как известно, ранее проект Prosud показал дом-"храм" династии судей с Полтавщины.

В июле 2015 года "Автомайдан" запустил проект Prosud, призванный контролировать деятельности украинских судей.

В сентябре в Харькове ГПУ провела обыски по делу земельных махинаций, в которых, по версии силовиков причастны экс-мэр Харькова (2006-2010 годы) Михаил Добкин, нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес, директор юрдепартамента Харьковского горсовета Владимир Коваленко, главный архитектор Харькова Чечельницкий и бывший руководитель харьковского управления Госкомзема Юрий Санин.

Темы: Харьков суд декларация
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IP: 80.92.233.---SEDOV16.11.2016 14:40
та не може бути , це ж кращi люди мiста у Авакова та Луценко спитайте - вони в курсi ...
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