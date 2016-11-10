Журналісти показали будинок-"храм" династії суддів з Полтавщини

Заступник голови апеляційного суду Полтавської області Сергій Гальонкін задекларував найбільший серед суддів Полтавщини будинок площею 661 м. кв.

Про це повідомляється на сайті проекту Автомайдану "PROSUD".

Активісти зазначили, що будинок судді, який знаходиться в передмісті Полтави (с. Росошенці), подібний до релігійного храму.

Сергій Гальонкін скріншот

Згідно із декларацією Гальонкіна за 2014 та 2013 роки основним доходом родини з чотирьох осіб є заробітна плата судді. Гальонкін вказав в декларації також і готівкові кошти в розмірі 150 тисяч грн.

"Основним доходом дружини судді Гальонкіна за останні два роки є кошти отриманні від надання в оренду майна, очевидно квартири, в розмірі 60 тис.грн на рік", - сказано у повідомленні.

Вказується, що вона є приватним нотаріусом, однак, в останнє дохід від її провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності згадується в декларації Гальонкіна за 2013 рік.

"Отже, згідно офіційної декларації пана Гальонкіна, щонайменше останні три роки саме його заробітна плата судді була основним доходом родини", - підсумовується у публікації.

Величезний будинок вперше згадується в декларації судді Гальонкіна за 2014 рік, згідно ж державному реєстру майнових прав зареєстровано даний будинок в лютому 2015 року.

Також Гальонкін має земельну ділянку розміром 30 соток в селі Дудникове Полтавського району зареєстровану також в 2015 році.

"На сусідній ділянці розміщений будинок, розміром 245 м. кв. який належить дружині пана Гальонкіна. Зареєстровано будинок Олени Василівни також в січні 2015 року", - йдеться у тексті.

Вказується, що дача Гальонкіна розміщена біля соснового лісу на 9 паях дачного кооперативу "Зоря" та складається з 4 житлових будинків.

"Окрім будинків володіє родина Гальонкіних також квартирою та двома офісами в Полтаві, а також квартирою в Києві. Остання належить тещі судді Сергія Гальонкіна, придбала вона її вже перебуваючи на пенсії у віці 66 років", - йдеться у розслідуванні.

У нього і його дружини є три автомобілі і два мотоцикли.

Донька Гальонкіна Юлія з 2015 року працює суддею Октябрського районного суду Полтави.

"Очевидно, перед нами народження нової суддівської династії. Враховуючи амбіції Сергія Гальонкіна стати головою апеляційного суду Полтавської області, ми маємо побоювання щодо даної суддівської родини. Однак як і Сергія Анатолійовича, так і його дочку, Юлію Сергіївну, ще чекає кваліфікаційне оцінювання суддів", - вказують активісти.