Активісти показали величезний "таємний" будинок судді з Харкова
Суддя господарського суду Харківської області Ірина Попович не вказала у декларації будинок 623 м. кв, в якому проживає з чоловіком.
Про це йдеться у матеріалі проекту Prosud, опублікованому у середу.
Вказується, що в 2016 році Вища Кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала призначити Попович суддею госпсуду Харківської області безстроково. Її чоловіком є екс-прокурор Харкова протягом семи років (з 2007 по 2014 рр) – Євген Попович.
У матеріалі вказується, що суддя Попович не вказала у декларації за 2015 рік будинок площею 623 м. кв. в рекреаційній зоні поблизу Харкова, де проживають Поповичі.
"Однак, згідно реєстру майнових прав, одноосібне право власності на цей будинок з 2010 року належить Поповичу Євгену Миколайовичу. Більше того, даний будинок фігурує в декларації судді Попович за 2014 рік. А отже, невнесення будинку до електронної декларації є прямим порушенням закону про запобігання корупції", - сказано у статті.
Вказується, що окрім ділянки, на якій розміщено будинок (0,75 га), в довгостроковій оренді (терміном на 50 років) у чоловіка судді Попович знаходяться також і дві сусідні ділянки розмірами 1,8 та 0,55 ГА.
"Отже, загалом у розпорядженні родини Попович прямо чи опосередковано знаходиться більше 3 га землі рекреаційного призначення. Загальна ціна оренди двох ділянок землі складає більше 185 тис.грн на рік, а це практично весь річний задекларований заробіток родини Попович", - пишуть активісти.
Водночас, згідно з інформацією у статті, родина Поповичів володіє найдорожчим автопарком серед суддів господарського суду Харківської області.
"У власності родини Попович 5 елітних авто, орієнтовна загальна вартість яких складає щонайменше 164 тис.дол", - сказано у матеріалі.
Активісти пов'язують збагачення родини суддів із кооперативною схемою Кернеса-Добкіна.
"Розслідувати законність цієї схеми мала прокуратура міста, яку на той час очолював Євген Попович. Але, як виявилося, пан Попович дуже добре знайомий з даною схемою та сам є її учасником", - пишуть активісти.
Як відомо, раніше проект Prosud показав будинок-"храм" династії суддів з Полтавщини.
У липні 2015 року "Автомайдан" запустив проект Prosud, покликаний контролювати діяльності українських суддів.
У вересні в Харкові ГПУ провела обшуки у справі земельних махінацій, до яких, за версією силовиків причетні екс-мер Харкова (2006-2010 роки) Михайло Добкін, нинішній мер Харкова Геннадій Кернес, директор юрдепартаменту Харківської міськради Володимир Коваленко, головний архітектор Харкова Чечельницький та колишній керівник харківського управління держкомзему Юрій Санін.
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