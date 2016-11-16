МИД о разрыве России с Гаагой: ответственность обязательно наступит
Ответственность России за агрессию в Украине наступит, несмотря на намерение расторгнуть соглашение с Международным уголовным судом в Гааге.
Об этом в своем твиттере написала спикер МИД Марьяна Беца, комментируя соответствующее намерение России.
"Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", – написала она.
Напомним, в отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге, озвученном накануне, ситуация в Крыму приравнивается к международному вооруженному конфликту.
Уже на следующий день Путин подписал распоряжение о намерении РФ "не стать участником Римского статута Международного уголовного суда".
Римский статут до сих пор не ратифицирован ни Украиной, ни Россией.
Олег Шанковский, УП
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