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Путин срочно выводит Россию из соглашения о Гаагском трибунале

Среда, 16 ноября 2016, 11:42
Путин срочно выводит Россию из соглашения о Гаагском трибунале

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Оно было подписано 16 ноября. 

В документе указано, что такое распоряжение было подписано по предложению Минюста РФ, которое было согласовано с МИДом и другими ведомствами.

"Принять предложение Минюста России <…> о направлении Генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда, принятого Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в г. Риме 17 июня 1998 г.". Россия подписала статут в 2000 году.

МИД РФ должен направить уведомление о таком решении генсеку ООН.

Распоряжение вступает в силу 16 ноября. 

 
Россия вышла из Римского статута по Гааге 

Отметим, что Россия хоть и подписала Римский статут, однако не ратифицировала его.

Римский статут подписан в 1998 году, им учреждается Международный уголовный суд в Гааге, который еще часто неофициально называют Гаагским трибуналом. Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут.

Международный уголовный суд (МУС) - правовой институт, действующий постоянно, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Существует с июля 2002 года.

Напомним, в отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге ситуация в Крыму приравнивается к международному вооруженному конфликту. Отчет обнародован 15 ноября.

Украинская правда

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Темы: Гаагский трибуналПутин
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