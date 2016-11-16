Кучма остается в Минской группе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер, комментируя слова Кучмы, что он давно просит его освободить это этих обязанностей.

"Леонид Кучма продолжает выполнять работу представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, и уже 23 ноября в Минске примет участие в заседании группы", - сказала Олифер.

По ее словам, на следующем заседании ключевыми вопросами для обсуждения будут вопросы безопасности и освобождения заложников.

"В частности, речь пойдет о нарушении режима тишины и об имплементации Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств", - сказала она.

Украинская правда