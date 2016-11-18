Разведка США прогнозирует дальнейшую агрессию РФ против Украины и НАТО

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Пятница, 18 ноября 2016, 07:04

Директор национальной разведки США Джеймз Клаппер прогнозирует, что Россия продолжит свою агрессивную политику против Украины и союза НАТО.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сказал он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки, Россия, по его мнению, будет сохранять присутствие на востоке Украины.

"Ясно, что Россия хочет сохранить влияние в таком традиционном регионе "великой России", как Украина ... Думаю, нынешняя полупатовая ситуация будет продолжаться", - считает Клаппер.

Он также добавил, что не видит возможности изменения агрессивной позиции России в отношении стран-членов НАТО в связи с планами избранного будущего президента США Дональда Трампа улучшить отношения Вашингтона и Москвы.

А по Сирии, сказал он, недавнее прибытие в Средиземное море недалеко от сирийского берега единственного российского авианесущего корабля свидетельствует о том, что "Россия там останется".

Как известно, Трамп и в ходе избирательной кампании, и уже после избрания высказывался за улучшение отношений с Россией и выступил с целым рядом заявлений, которые дали основания критикам говорить о его пророссийской позиции.

Также сообщалось, что Трамп предложил должность советника по национальной безопасности генерал-лейтенанту армии США в отставке Майклу Флинну, который в 2015 году посещал мероприятие по празднованию 10-летия пропагандистского телеканала Russia Today в Москве.

Темы: США Росcия НАТО Донбасс
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