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Розвідка США прогнозує подальшу агресію РФ проти України і НАТО

П'ятниця, 18 листопада 2016, 06:04
Розвідка США прогнозує подальшу агресію РФ проти України і НАТО
lemerg.com

Директор національної розвідки США Джеймз Клаппер прогнозує, що Росія продовжить свою агресивну політику проти України й союзу НАТО.

Про це пише Радіо Свобода.

Як сказав він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки, Росія, на його думку, буде зберігати присутність на сході України.

"Ясно, що Росія хоче зберегти вплив у такому традиційному регіоні "великої Росії", як Україна… Гадаю, нинішня напівпатова ситуація триватиме", – вважає Клаппер.

Він також додав, що не бачить можливості зміни агресивної позиції Росії щодо країн-членів НАТО у зв’язку з планами обраного майбутнього президента США Дональда Трампа поліпшити відносини Вашингтона й Москви.

А щодо Сирії, сказав він, недавнє прибуття до Середземного моря неподалік сирійського берега єдиного російського авіаносного корабля є свідченням того, що "Росія там залишиться".

Як відомо, Трамп і в перебігу виборчої кампанії, і вже після обрання висловлювався за поліпшення відносин із Росією й виступив із цілою низкою заяв, які дали підстави критикам говорити про його проросійську позицію.

Також повідомлялося, що Трамп запропонував посаду радника з національної безпеки генерал-лейтенанту армії США у відставці Майклу Флінну, який в 2015 році відвідував захід з відзначення 10-річчя пропагандистського телеканалу Russia Today в Москві.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяНАТОДонбас
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