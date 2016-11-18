Боевики устроили позиции на территории ВСУ под Попасною – СБУ

СБУ обнаружила три замаскированные на местности огневые позиции, оборудованные пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов "Фагот", возле линии соприкосновения на окраине села Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

"Во время сверки маркировок ПТРК правоохранители установили, что они не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия", – добавили в СБУ.

Как известно, ранее на двух пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией ОБСЕ насчитала более 30 тысяч человек в униформе военного образца, которые въехали в Украину.

Украинская правда