Боевики устроили позиции на территории ВСУ под Попасною – СБУ

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Пятница, 18 ноября 2016, 11:22

СБУ обнаружила три замаскированные на местности огневые позиции, оборудованные пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов "Фагот", возле линии соприкосновения на окраине села Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

"Во время сверки маркировок ПТРК правоохранители установили, что они не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия", – добавили в СБУ.

Как известно, ранее на двух пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией ОБСЕ насчитала более 30 тысяч человек в униформе военного образца, которые въехали в Украину.

Украинская правда

Темы: АТО СБУ
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