Бойовики облаштували позиції на території ЗСУ під Попасною – СБУ

СБУ виявила три замасковані на місцевості вогневі позиції, обладнані пусковими установками протитанкових ракетних комплексів "Фагот", біля лінії зіткнення на околиці села Новозванівка Попаснянского району Луганської області.

Про це йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

"Під час звірки маркувань ПТРК правоохоронці встановили, що вони не перебувають на озброєнні Збройних сил України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії", – додали в СБУ.

Як відомо, раніше на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тисяч осіб в одностроях військового зразка, які в'їхали в Україну.

Українська правда