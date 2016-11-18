Резолюция ООН по Крыму запрещает РФ призывать крымчан в армию - Климкин

Резолюция, принятая третьим комитетом ООН о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму запрещает РФ призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, рассказывая о решении комитета по резолюции.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что резолюция подчеркивает запрете призыва в вооруженные силы страны оккупанта на оккупированной территории", - сказал он.

"Там также содержится призыв к стране-оккупанту в соответствии международному праву гарантировать беспрепятственный доступ к оккупированному Крыму международных правозащитных механизмов", - добавил он.

Как известно, Россия после непродолжительного моратория, начала призывать жителей Крыма в армию. Россия также не дает разрешения миссии ООН по правам человека попасть в Крым.

Резолюцию должна рассмотреть Генеральная ассамблея ООН в декабре этого года.

Украинская правда