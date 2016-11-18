Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін

П'ятниця, 18 листопада 2016, 10:48
Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін
livejournal.com

Резолюція, ухвалена третім комітетом ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму забороняє РФ призивати мешканців півострова до лав збройних сил.

Про це він заявив під час години запитань до уряду, розповідаючи про рішення комітету по резолюції.

"Хочу окремо наголосити, що резолюція наголошує на забороні призову до збройних сил країни окупанта на окупованій території", - сказав він.

"Там також міститься заклик до країни-окупанта у відповідності до міжнародного права гарантувати безперешкодний доступ до окупованого Криму міжнародних правозахисних механізмів", - додав він.

Як відомо, Росія після нетривалого мораторію, почала призивати мешканців Криму в армію. Росія також не дає дозволу місії ООН з прав людини потрапити у Крим.

Резолюцію має розглянути Генеральна асамблея ООН в грудні цього року.

Українська правда

Теми: РосіяКримООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
Усі новини...
Реклама: