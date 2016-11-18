Луценко взялся за колонию, в которой сидел

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:13

В пятницу в Менской колонии в Черниговской области проходят обыски.

Об этом во время брифинга заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня, например, (обыски происходят) в Менской колонии, также не чуждой мне. Оказалось, что заместитель (руководителя) за деньги отпускал заключенных на условно-досрочное освобождение", – сказал он.

Луценко заверил, что обыски во Львовском городском совете являются законными и добавил, что обыски также проходили в кабинетах чиновников Кривого Рога.

Он заявил, что все силовые органы Украины работают слаженно и заверил, что политики в их действиях нет.

Как известно, Луценко сидел в этой колонии во времена Януковича более двух лет.

Олег Шанковский, УП

Темы: Луценко тюрьма Генпрокуратура
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