Луценко взялся за колонию, в которой сидел
Пятница, 18 ноября 2016, 13:13
В пятницу в Менской колонии в Черниговской области проходят обыски.
Об этом во время брифинга заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Сегодня, например, (обыски происходят) в Менской колонии, также не чуждой мне. Оказалось, что заместитель (руководителя) за деньги отпускал заключенных на условно-досрочное освобождение", – сказал он.
Луценко заверил, что обыски во Львовском городском совете являются законными и добавил, что обыски также проходили в кабинетах чиновников Кривого Рога.
Он заявил, что все силовые органы Украины работают слаженно и заверил, что политики в их действиях нет.
Как известно, Луценко сидел в этой колонии во времена Януковича более двух лет.
Олег Шанковский, УП