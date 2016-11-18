Москвич подал в суд на "Останкино" за отупление населения

00
1
Пятница, 18 ноября 2016, 17:50

Житель Москвы подал в суд на телецентр "Останкино" из-за "отупления населения" после просмотра телевизионных передач и требует компенсации морального вреда 1 миллион рублей.

Об этом истец Роман Масленников сообщил РИА Новости.

"Я подал в суд на Останкино. (Требую) моральный ущерб за "отупление населения" программами, которые они производят", – сказал агентству Масленников.

В своем иске москвич указывает, что постоянно смотрит телевизор и последние несколько лет "стал ощущать зависимость от ежедневного просмотра телевизионных передач".

"Если я в день не смотрю телевизор хотя бы 30 минут, мое настроение резко ухудшается, снижается аппетит и тем самым нарушается обмен веществ во всем организме", – указывает истец.

После этого Масленников решил смотреть телевизор каждый день минимум два часа.

Истец требует суд обязать ФГУП ТТЦ "Останкино" возместить ему моральный вред в 987,6 тысячи рублей и обязать компанию проинформировать потребителей о причинении вреда здоровью путем просмотра телевизионных передач.

Темы: Росcия телевидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Большинство россиян поддерживают цензуру в интернете 18 ноября 2016, 17:34
Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России 18 ноября 2016, 15:40
Луценко обещает проверить Тимошенко, когда Ляшко аргументирует упреки 18 ноября 2016, 14:58
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 75.152.109.---Ст@c18.11.2016 18:36
Ось так просто. Але ж де той суд, що найме експертів які дадуть оцінку справедливим звинуваченням.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Главу Счетной палаты отправили под домашний арест
Суд постановил считать сына Януковича непричастным к расстрелам Майдана
Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России
МВФ требует посадить украинских чиновников-коррупционеров
Все новости
Интервью

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману

7 советов от МВД

Как зарегистрировать авто, где найти курсы водителей?..