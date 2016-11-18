Москвич подал в суд на "Останкино" за отупление населения

Житель Москвы подал в суд на телецентр "Останкино" из-за "отупления населения" после просмотра телевизионных передач и требует компенсации морального вреда 1 миллион рублей.

Об этом истец Роман Масленников сообщил РИА Новости.

"Я подал в суд на Останкино. (Требую) моральный ущерб за "отупление населения" программами, которые они производят", – сказал агентству Масленников.

В своем иске москвич указывает, что постоянно смотрит телевизор и последние несколько лет "стал ощущать зависимость от ежедневного просмотра телевизионных передач".

"Если я в день не смотрю телевизор хотя бы 30 минут, мое настроение резко ухудшается, снижается аппетит и тем самым нарушается обмен веществ во всем организме", – указывает истец.

После этого Масленников решил смотреть телевизор каждый день минимум два часа.

Истец требует суд обязать ФГУП ТТЦ "Останкино" возместить ему моральный вред в 987,6 тысячи рублей и обязать компанию проинформировать потребителей о причинении вреда здоровью путем просмотра телевизионных передач.