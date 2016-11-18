Москвич подав до суду на "Останкіно": робить людей тупими
Житель Москви подав в суд на телецентр "Останкіно" через "отуплення населення" після перегляду телевізійних передач і вимагає компенсації моральної шкоди 1 мільйон рублів.
Про це позивач Роман Масленніков повідомив РИА Новости.
"Я подав до суду на Останкіно. (Вимагаю) моральну шкоду за "отуплення населення" програмами, які вони виробляють", – сказав агентству Масленніков.
У своєму позові москвич вказує, що постійно дивиться телевізор і останні кілька років "став відчувати залежність від щоденного перегляду телевізійних передач".
"Якщо я в день не дивлюся телевізор хоча б 30 хвилин, мій настрій різко погіршується, знижується апетит і тим самим порушується обмін речовин у всьому організмі", - вказує позивач.
Після цього Маслєнніков вирішив дивитися телевізор щодня мінімум дві години.
Позивач вимагає суд зобов'язати ТТЦ "Останкіно" відшкодувати йому моральну шкоду в 987,6 тисячі рублів і зобов'язати компанію проінформувати споживачів про заподіяння шкоди здоров'ю шляхом перегляду телевізійних передач.