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Москвич подав до суду на "Останкіно": робить людей тупими

П'ятниця, 18 листопада 2016, 16:50

Житель Москви подав в суд на телецентр "Останкіно" через "отуплення населення" після перегляду телевізійних передач і вимагає компенсації моральної шкоди 1 мільйон рублів.

Про це позивач Роман Масленніков повідомив РИА Новости.

"Я подав до суду на Останкіно. (Вимагаю) моральну шкоду за "отуплення населення" програмами, які вони виробляють", – сказав агентству Масленніков.

У своєму позові москвич вказує, що постійно дивиться телевізор і останні кілька років "став відчувати залежність від щоденного перегляду телевізійних передач".

"Якщо я в день не дивлюся телевізор хоча б 30 хвилин, мій настрій різко погіршується, знижується апетит і тим самим порушується обмін речовин у всьому організмі", - вказує позивач.

Після цього Маслєнніков вирішив дивитися телевізор щодня мінімум дві години.

Позивач вимагає суд зобов'язати ТТЦ "Останкіно" відшкодувати йому моральну шкоду в 987,6 тисячі рублів і зобов'язати компанію проінформувати споживачів про заподіяння шкоди здоров'ю шляхом перегляду телевізійних передач.

Теми: Росіятелебачення
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