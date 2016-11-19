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Пограничники нашли в авто в КПВВ на Донбассе 7 кг денег

Суббота, 19 ноября 2016, 02:31

В пункте пропуска "Гнутово" в Донецкой области пограничники обнаружили в багажнике авто два пакета с деньгами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на странице в Facebook.

Автомобилем "Ауди", который собирался въехать на временно неподконтрольную Украине территорию, управлял гражданин Украины.

"В результате, совместно с представителями ДФС, в багажнике автомобиля пограничники обнаружили 2 пакета, заполненные купюрами номиналом по 200 грн и комплектующие к компьютерной технике. Сейчас деньги только взвесили и начался подсчет. Всего в пакетах было 7 кг гривен. Точная сумма будет установлена позже", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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