Порошенко дал показания о событиях на Майдане

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Суббота, 19 ноября 2016, 11:59

Президент Украины Петр Порошенко был допрошен по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил, что президент "заинтересован в расследовании преступлений против Майдана и наказании виновных".

Цеголко не уточнил, сколько времени длился допрос.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины,  допрос длился 6 часов и состоялся в пятницу, 18 ноября, в администрации президента, хотя изначально планировалось, что допрос состоится 29 ноября в помещении ГПУ.

Отметим, "Украинская правда" обращалась к АП сразу, как стало известно о передаче повестки с вызовом президента на допрос на 29 ноября, однако в АП к вечеру пятницы не сообщили, когда президент пойдет на допрос, а лишь отметили, что он обязательно даст показания.

Как известно, ранее в Генпрокуратуре сообщали о вызове Порошенко на допрос на 29 ноября по делу о беспорядках в Киеве.

Также на допрос были приглашены лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов, а также мэр Киева Виталий Кличко. Дело касается событий, которые происходили в январе-феврале 2014 года.

Украинская правда 

Темы: Порошенко Майдан Генпрокуратура
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