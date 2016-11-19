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Порошенко дав свідчення про події на Майдані

Субота, 19 листопада 2016, 10:59
Порошенко дав свідчення про події на Майдані

Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі про злочини проти активістів Євромайдану.

Про це Українській правді повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. 

Він зазначив, що президент "зацікавлений у розслідуванні злочинів проти Майдану та покаранні винних". 

Цеголко не уточнив, скільки часу тривало спілкування зі слідчими ГПУ.

У свою чергу, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у Генпрокуратурі України, допит тривав протягом 6 годин та відбувся у п'ятницю, 18 листопада, в адміністрації президента, хоча спочатку планувалося, що допит відбудеться 29 листопада у приміщенні ГПУ.

Зазначимо, "Українська правда" зверталася до АП одразу,  як стало відомо про передачу повістки з викликом президента на допит на 29 листопада, однак в АП до вечора п'ятниці не повідомили, коли президент піде на допит, а лише зазначили, що він обов'язково дасть свідчення.

Як відомо, раніше у Генпрокуратурі повідомляли про виклик Порошенка на допит на 29 листопада у справі про заворушення у Києві.

Також на допит були запрошені лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та секретар РНБО Олександр Турчинов, а також мер Києва Віталій Кличко. Справа стосується подій, які відбувалися у січні-лютому 2014 року.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоМайданГенпрокуратура
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