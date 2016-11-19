Порошенко дав свідчення про події на Майдані
Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі про злочини проти активістів Євромайдану.
Про це Українській правді повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
Цеголко не уточнив, скільки часу тривало спілкування зі слідчими ГПУ.
У свою чергу, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у Генпрокуратурі України, допит тривав протягом 6 годин та відбувся у п'ятницю, 18 листопада, в адміністрації президента, хоча спочатку планувалося, що допит відбудеться 29 листопада у приміщенні ГПУ.
Як відомо, раніше у Генпрокуратурі повідомляли про виклик Порошенка на допит на 29 листопада у справі про заворушення у Києві.
Також на допит були запрошені лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та секретар РНБО Олександр Турчинов, а також мер Києва Віталій Кличко. Справа стосується подій, які відбувалися у січні-лютому 2014 року.
Українська правда