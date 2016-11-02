ЮНЕСКО: за 10 лет было убито более 800 журналистов

50 просмотров
0
Среда, 2 ноября 2016, 13:15

За последнее десятилетие было убито более 800 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности.

Об этом свидетельствуют данные ЮНЕСКО, обнародованные в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября уже в третий раз.

"За один только 2015 год генеральный директор ЮНЕСКО осудил убийства 115 журналистов, сотрудников средств массовой информации и социальных сетей, которые затрагивали вопросы, представляющие общественный интерес. 2012 год стал самым смертоносным для журналистов: было зафиксировано 123 случая убийств", – указано в сообщении.

По данным статистики, 94% убитых журналистов – местные, только 6% составляют иностранные корреспонденты. 41% убитых журналистов работали в печатных СМИ. Как правило, в девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными, отмечает "Укринформ".

В Украине за годы независимости были убиты почти 70 журналистов. В основном общество и по сей день не знает фамилий убийц, не говоря уже об именах заказчиков.

Кроме того, в ЮНЕСКО отмечают, что статистику еще не были включены многочисленные случаи несмертельных нападений на журналистов, которые происходят ежедневно, в том числе пытки, насильственные исчезновения, произвольное задержание, запугивания и притеснения как в конфликтных, так и неконфликтных ситуациях.

Кроме того, репортеры женского пола нередко сталкиваются с рисками другого рода, а именно – нападениями сексуального характера.

Не менее тревожно и то, что за последнее десятилетие в менее чем одном случае из десяти за преступления против сотрудников СМИ судьи вынесли обвинительный договор.

Безнаказанность вселяет уверенность в преступников и в то же время имеет отрицательное воздействие на общество, в том числе на самих журналистов. Это приводит к порочному кругу, когда безнаказанность порождает безнаказанность, подчекривают в ЮНЕСКО.

Отмечается, что правительства, гражданское общество, средства массовой информации, а также те, кто заинтересован в отстаивании верховенства закона, должны присоединиться к глобальным усилиям по борьбе с безнаказанностью.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем докладе говорил, что за последнее десятилетие более 700 журналистов погибли.

Как известно, в 2013 году на своей 68-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/68/163, в которой постановила провозгласить 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Резолюция настоятельно призывала государства принять конкретные меры в борьбе со сложившейся атмосферой безнаказанности. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, которые были убиты в Мали 2 ноября 2013 года.

Темы: СМИ ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Зураб Аласания: Связали по рукам и ногам. Управляй, как хочешь, еще и Евровидение проведи 2 ноября 2016, 12:43
Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета 2 ноября 2016, 11:28
Активисты устроили "театр абсурда" под посольством РФ в Киеве 2 ноября 2016, 10:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
С 24 счетов "Ленинской кузни" Порошенко сняли арест
Дело Шеремета: ОБСЕ призывает покончить с безнаказанностью
Кабмин разрешил уволить Аласанию
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 5 ранены – штаб
Все новости
Скандал

В Северодонецке закрыли фотовыставку из-за жалобы на "порнографию"

Нобелевка-2016

Боб Дилан объяснил, почему так долго молчал о "Нобелевке"