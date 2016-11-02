ЮНЕСКО: за 10 лет было убито более 800 журналистов

За последнее десятилетие было убито более 800 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности.

Об этом свидетельствуют данные ЮНЕСКО, обнародованные в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября уже в третий раз.

"За один только 2015 год генеральный директор ЮНЕСКО осудил убийства 115 журналистов, сотрудников средств массовой информации и социальных сетей, которые затрагивали вопросы, представляющие общественный интерес. 2012 год стал самым смертоносным для журналистов: было зафиксировано 123 случая убийств", – указано в сообщении.

По данным статистики, 94% убитых журналистов – местные, только 6% составляют иностранные корреспонденты. 41% убитых журналистов работали в печатных СМИ. Как правило, в девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными, отмечает "Укринформ".

В Украине за годы независимости были убиты почти 70 журналистов. В основном общество и по сей день не знает фамилий убийц, не говоря уже об именах заказчиков.

Кроме того, в ЮНЕСКО отмечают, что статистику еще не были включены многочисленные случаи несмертельных нападений на журналистов, которые происходят ежедневно, в том числе пытки, насильственные исчезновения, произвольное задержание, запугивания и притеснения как в конфликтных, так и неконфликтных ситуациях.

Кроме того, репортеры женского пола нередко сталкиваются с рисками другого рода, а именно – нападениями сексуального характера.

Не менее тревожно и то, что за последнее десятилетие в менее чем одном случае из десяти за преступления против сотрудников СМИ судьи вынесли обвинительный договор.

Безнаказанность вселяет уверенность в преступников и в то же время имеет отрицательное воздействие на общество, в том числе на самих журналистов. Это приводит к порочному кругу, когда безнаказанность порождает безнаказанность, подчекривают в ЮНЕСКО.

Отмечается, что правительства, гражданское общество, средства массовой информации, а также те, кто заинтересован в отстаивании верховенства закона, должны присоединиться к глобальным усилиям по борьбе с безнаказанностью.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем докладе говорил, что за последнее десятилетие более 700 журналистов погибли.

Как известно, в 2013 году на своей 68-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/68/163, в которой постановила провозгласить 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Резолюция настоятельно призывала государства принять конкретные меры в борьбе со сложившейся атмосферой безнаказанности. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, которые были убиты в Мали 2 ноября 2013 года.