ООН: за последнее десятилетие погибли более 700 журналистов

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга.

Об этом идет речь в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает центр новостей ООН.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил генеральный секретарь ООН.

Он отметил, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. Вместе с тем очень многих заставляют замолчать с помощью насилия и в мирных условиях.

"Раскрывается лишь семь процентов таких преступлений …", - сказал Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что безнаказанность усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

"Мы должны прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации. Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь", - заявил Генеральный секретарь.

Он призвал покончить с безнаказанностью и гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.