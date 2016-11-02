Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: за последнее десятилетие погибли более 700 журналистов

Среда, 2 ноября 2016, 05:52

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга. 

Об этом идет речь в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает центр новостей ООН.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил генеральный секретарь ООН. 

Он отметил, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. Вместе с тем очень многих заставляют замолчать с помощью насилия и в мирных условиях. 

"Раскрывается лишь семь процентов таких преступлений …", - сказал Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что безнаказанность усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

"Мы должны прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации. Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь", - заявил Генеральный секретарь.

Он призвал покончить с безнаказанностью и гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.

Темы: ООНсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: