Аласания говорит, что на канал давили все: Кабмин, президент, политики

Председатель Нацтелекомпании Украины Зураб Аласания, который написал заявление об увольнении, кадет, что в течение 2,5 года его работы чиновники и политики пытались давить на редакционную политику канала.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Практически все пресс-службы наших политических назначенцев и депутатов, и министров, и служба президента, и АП. Они все пытались звонить и давить, просить осветить то или иное событие. Но только в одном из 10 случаев это был информационный повод – все остальное пиар. Понятное дело, у них недовольство накапливалось. Мы постоянно отказывались.", - сказал он.

Также, отдельно он рассказал, что команда бывшего премьера Арсения Яценюка (который подписывал назначения Аласания на должность) требовала, что руководство канала считалось с их интересами.

"Тогда был разговор такой – иди, работай, ты же знаешь, наши интересы.

А когда, как они посчитали, что пришло время их интересов, на канале их никто не отражал. Они сердились, потому что их обвиняла другая политическая сила, что канал работает на них. Но когда здесь появилось расследование про рюкзаки Авакова – они вообще удивились", - сказал он.

"Так что предыдущий премьер тоже крепко обижен. Они все думают так – либо ты с ними, либо – ты враг", - добавил Аласания.

Как известно, в среду Кабинет министров дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

В комментарии "Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, отставка Аласания не повлияет на сроки создания общественного вещания.

Украинская правда