Держкомтелерадіо ще з'ясовує, хто має звільняти Аласанію

Державний комітет телебачення і радіомовлення з'ясовує процедурні нюанси з урядом щодо питання про звільнення голови НТКУ Зураба Аласанії.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів у вівторок голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

"Потрібно з'ясувати процедурні нюанси з Кабінетом міністрів, який його призначав. Від того часу Держуправління передало ці повноваження Держкомтелерадіо. Нібито зараз це має бути наше рішення. Ми відправили лист-запитання до Кабміну, щоб з'ясувати це питання", – повідомив Наливайко.

"Ми з ним домовились, що він 2 тижні повноцінно працює", – зазначив він.

Голова Держкомтелерадіо вказав, що заява Аласанії стала для нього несподіванкою:

"Вчора в нас було засідання робочої групи з підготовки Євробачення разом із Зурабом та іншими членами комітету, абсолютно конструктивно обговорювали всі робочі моменти…", – сказав Наливайко.

"Я особисто говорив і говорю, що коней на переправі не міняють. Але розмовляв сьогодні з Зурабом. Мені здається, що він для себе рішення прийняв", – додав він.

Щодо можливих мотивів рішення Аласанії Наливайченко вказав наступне:

"Думаю, що воно пов'язано, по-перше, з нервовими перевантаженнями: ми з ним разом в березні 2014 року прийшли на свої посади і "сю скалу лупали". Зараз величезне навантаження від Євробачення, не врегульовані багато законодавчих актів, проблеми з фінансуванням… я думаю це головна причина. І друга причина, на мій погляд особистий, що Зураб однозначно буде балотуватися в березні-квітні місяці на посаду голови вже Суспільної телерадіокомпанії", – зазначив голова Держкомтелерадіо.

За словами Наливайченка, з точки зору політології краще це робити з позиції громадського діяча ніж зсередини компанії.

Водночас, на його думку можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення:

"Суспільне – це незворотній вже процес, головне було здолати перший етап, ми його пройшли", – запевнив Наливайченко.

Раніше Наливайко прогнозував, що Суспільне мовлення в Україні розпочне свою роботу з 1 січня 2017 року.

Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопад написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі Українська правда Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Видання "Телекритика" з посиланням на джерело на медіаринку, знайоме з обговоренням можливих кандидатур, повідомило, що новим гендиректором НТКУ може стати заступник Аласанії Олександр Харебін.

Валентина Романенко, УП