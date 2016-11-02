Добкин о брате: В Раде от одного воздуха можно опьянеть

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Среда, 2 ноября 2016, 15:32
Михаил Добкин

Народный депутат от "Опоблока" Михаил Добкин прокомментировал скандальное видео со своим братом в Раде.

Так, в эфире 112 канала Добкин заявил, что его брат не имел намерения покупать тур за 135 тысяч евро.

По словам Михаила Добкина, его брат попросил турагента подобрать ему тур. "То, что было опубликовано, это был один из вариантов, это было 5 или 6 предложение, дорогое, отдых где-то в Индийском океане. Никто его не собирался покупать. Несмотря на то, что у моего брата задекларировано немало средств, для моего брата это достаточно дорогой отдых", - сказал Добкин.

При этом он не ответил на вопрос, какой же тогда отдых выбрал его брат.

Журналист спросил Михаила Добкина о причине странного поведения его брата: "Обрадовался недорогому предложению или наоборот расстроился?".

Добкин ответил, что причиной этому является соответствующая атмосфера в парламенте. "Чтобы в Верховной Раде находиться в приподнятом настроении не обязательно употреблять алкоголь или другие стимуляторы. Там такая энергетика и такая обстановка, и можно встретить такие лица, что от одного этого вида и воздуха можно опьянеть", - сказал он.

Также Добкин заявил, что к его брату пристальное внимание, и оппоненты делают на этом бизнес. Он заявил, что видео с его братом смонтировано. "Это склейка, она состоит из нескольких кусков. Если поставить видеокамеру и снимать человека в течение часа-двух, то даже очень-очень спокойного и уравновешенного человека можно показать совсем другим", - заявил Добкин.

На уточняющие вопросы журналиста о том, употребляет ли Дмитрий Добкин какие-то медикаменты, Михаил Добкин ответил, что не может разглашать такой информации. "Это касается лично его. И только его желание позволит ему рассказать вам то, что могут знать только близкие люди", - отметил нардеп.

Ранее в интернете было опубликовано видео с братом Добкина в Раде. На нем Дмитрий Добкин во время заседания Верховной Рады вел переписку об отдыхе за 135 тысяч евро. После этого он спрятался за колонну, запил что-то водой и вернулся в кресло нардепа уже со странным выражением лица.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Добкин
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Комментарии — 4
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IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 16:07
Коли вже СБУ займеться цими прихильниками Руського мира ,вже давно ціх бандитів пора садити ,а не слухати як вони віправдовуються .Не доведе нас така демократія до добра .
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IP: 91.209.118.---Michael_0502.11.2016 15:49
Хоча б засідання не прогулює, ги )
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IP: 91.196.177.---Logic200902.11.2016 15:46
"У Раді така атмосфера і такі обличчя, що лише від цього можна сп’яніти".
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"Язик мій - ворог мій". Краще б промовчав.
"Окупаційний" блок давно потрібно гнати з Ради,
тим більше цю пару неадкватів.
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IP: 91.226.254.---Карл М.02.11.2016 15:43
Добавлю по диагнозу от Шрайка. Охреневшие от безнаказанности. А слабо было бы вызвать в Раду нарколога?
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