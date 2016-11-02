Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Добкин-младший заказал в Раде тур на 135 тысяч евро и ушел в астрал

Среда, 2 ноября 2016, 10:45
Добкин-младший заказал в Раде тур на 135 тысяч евро и ушел в астрал
ednist.info

Народный депутат от Оппоблока Дмитрий Добкин заказал во время заседания Верховной Рады отдых за 135 тысяч евро. После этого он спрятался за колонну, запил что-то водой и вернулся в кресло нардепа уже со странным выражением лица.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube на канале TVgolosnaroda.

Добкин прикрывал рукой свою переписку с абонентом по имени Ирина, также она обозначена в телефоне именем одного из известных туроператоров.

Однако автору видео удалось поймать часть переписки, из которой понятно, что речь идет о заказе тура стоимостью 135 тысяч евро на 6 человек.

После переписки Добкин взял бутылку воды, спрятался за колонну в сессионном зале Рады, запил что-то и вышел уже в возбужденном состоянии.

 
Добкин заказал тур за 135 тысяч евро
Скриншот видео TVgolosnaroda

Видео датировано 1 ноября.

В среду, 2 ноября, выступая в Верховной Раде, нардеп от Самопомичи Семен Семенченко с трибуны Рады выразил возмущение таким поведением Добкина.

"Я хочу обратиться к Оппозиционному блоку. Я настаиваю, чтобы Дмитрий Добкин вышел сюда и ответил на эту реплику", - сказал Семенченко.

"Я не понимаю, что происходит за той колонной? Когда - то ли таблетки закидываются, то ли еще что-то, и человек ведет себя неадекватно", - заявил Семенченко. Он призвал Добкина-младшего сложить с себя мандат. 

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области.

За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного своего законопроекта и ни один раз не выступил.

Согласно декларации, у Дмитрия Добкина только наличными имеется 10 млн гривен и полмиллиона долларов. Еще более 160 тысяч гривен и 20 тысяч долларов он держит на счетах в банках.

При этом кроме зарплаты из госбюджета Дмитрий Добкин получил в 2015 году компенсацию за аренду жилья в размере 167,9 тысяч гривен. 

Дмитрий Добкин известен своим странным поведением в зале Верховной Рады. Такое поведение может быть характерно для человека, который находится в состоянии наркотического опьянения.

Татьяна Кусок, УП 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДобкинскандалХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Добкин
Добкин, который фотографировался в форме и с автоматом, не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции – нардеп
Как вырастают ценности: в Харькове вместо "победобесия" – красный мак
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: