Обвинение директора украинской библиотеки: разложила книги на стеллажах

Прокурор обвиняет директора украинской библиотеки в Москве Наталью Шарину в том, что она приобрела запрещенные книги и разместила их на стеллажах библиотеки.

Об этом во время суда, начавшегося в Москве в среду, заявила прокурор Баландина, сообщают в своем твиттере "Грани.ру".

На реплику Шариной о том, в чем здесь преступление, прокурор заявила: "это что, дискуссия?", а судья объявила перерыв и попросила адвокатов "объяснить Шариной".

Прокурор: Конкретно #Шарина вменяется, что она приобрела книги и разместила их на стеллажах. — Грани.Ру (@GraniTweet) November 2, 2016

Речь идет о книге Дмитрия Корчинского "Война в толпе", а также о книгах "Голод на Украине 1946-47 гг.", "Голоса моей жизни", "Память", "Время поэзии", буклете "Роман Шухевич".

По мнению стороны обвинения, эти книги провоцируют межнациональную ненависть, унижают россиян, призывают к вооруженной борьбе.

Прокурор: Экспертиза от 20.04.16 нашла признаки унижения русских и формирования националистических взглядов против россиян #Шарина — Грани.Ру (@GraniTweet) November 2, 2016

Также Шарину обвинили в хищении чужого имущества, трудоустройстве знакомых Корчинского и перечислении им денег.

Шарина отвергла все обвинения.

Как известно, российские правоохранители 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Материалы дела в отношении Шариной позднее передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

В середине августа 2016 года суд вернул дело Шариной следователям.

Шарина находилась под домашним арестом с октября 2015 года.

Олег Шанковский, УП