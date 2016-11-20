Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило сотню

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли более 100 человек.

Об этом сообщает в воскресенье Reuters.

India train derails, at least 107 killed, more than 150 injured https://t.co/fEGlSGv6cr pic.twitter.com/hXXi7dgYfV — Reuters Top News (@Reuters) November 20, 2016

Вместе с тем, The New Indian Express сообщает о 115 погибших и 250 раненых в результате схода с рельсов 14 вагонов поезда.

По данным издания, 103 тела были извлечены из поврежденных вагонов, из них 37 опознаны.

Как сообщалось, скоростной поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.

Причины катастрофы неизвестны.

Украинская правда