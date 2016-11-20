Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило сотню

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 16:31

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли более 100 человек.

Об этом сообщает в воскресенье Reuters.

Вместе с тем, The New Indian Express сообщает о 115 погибших и 250 раненых в результате схода с рельсов 14 вагонов поезда.

По данным издания, 103 тела были извлечены из поврежденных вагонов, из них 37 опознаны.

Как сообщалось, скоростной поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.

Причины катастрофы неизвестны.

Украинская правда

Темы: Индия
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