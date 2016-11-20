Число жертв залізничної катастрофи в Індії перевищило сотню

Внаслідок залізничної катастрофи в Індії загинуло більше 100 людей.

Про це повідомляє у неділю Reuters.

India train derails, at least 107 killed, more than 150 injured https://t.co/fEGlSGv6cr pic.twitter.com/hXXi7dgYfV — Reuters Top News (@Reuters) November 20, 2016

Разом з тим, The New Indian Express повідомляє про 115 загиблих і 250 поранених в результаті сходження з рейок 14 вагонів потяга.

За даними видання, 103 тіла були витягнуті з пошкоджених вагонів, з них 37 опізнані.

Як повідомлялося, швидкісний потяг зійшов з рейок у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.

Причини катастрофи невідомі.

Українська правда