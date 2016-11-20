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Число жертв залізничної катастрофи в Індії перевищило сотню

Неділя, 20 листопада 2016, 15:31

Внаслідок залізничної катастрофи в Індії загинуло більше 100 людей.

Про це повідомляє у неділю Reuters.

Разом з тим, The New Indian Express повідомляє про 115 загиблих і 250 поранених в результаті сходження з рейок 14 вагонів потяга.  

За даними видання, 103 тіла були витягнуті з пошкоджених вагонів, з них 37 опізнані.

Як повідомлялося, швидкісний потяг зійшов з рейок у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.

Причини катастрофи невідомі.

Українська правда

Теми: Індія
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