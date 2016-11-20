Число жертв залізничної катастрофи в Індії перевищило сотню
Неділя, 20 листопада 2016, 15:31
Внаслідок залізничної катастрофи в Індії загинуло більше 100 людей.
Про це повідомляє у неділю Reuters.
India train derails, at least 107 killed, more than 150 injured https://t.co/fEGlSGv6cr pic.twitter.com/hXXi7dgYfV— Reuters Top News (@Reuters) November 20, 2016
Разом з тим, The New Indian Express повідомляє про 115 загиблих і 250 поранених в результаті сходження з рейок 14 вагонів потяга.
За даними видання, 103 тіла були витягнуті з пошкоджених вагонів, з них 37 опізнані.
Як повідомлялося, швидкісний потяг зійшов з рейок у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.
Причини катастрофи невідомі.
Українська правда