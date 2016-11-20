Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 60 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

Воскресенье, 20 ноября 2016, 06:52

По меньшей мере 63 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии, более 150 человек были ранены.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию, пишет DW.com.

Скоростной поезд сошел с рельсов, в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.

Причины катастрофы пока неизвестны. По информации индийского информационного агентства PTI, к месту аварии сразу же прибыли сотни полицейских и около 30 карет скорой помощи.

 

Индийская железная дорога ежедневно перевозит более двадцати миллионов пассажиров. Аварии случаются нередко, поскольку техническое обеспечение часто устаревшее, а стандарты безопасности сравнительно низкие.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: