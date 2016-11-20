Более 60 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

По меньшей мере 63 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии, более 150 человек были ранены.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию, пишет DW.com.

Скоростной поезд сошел с рельсов, в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.

Причины катастрофы пока неизвестны. По информации индийского информационного агентства PTI, к месту аварии сразу же прибыли сотни полицейских и около 30 карет скорой помощи.

Индийская железная дорога ежедневно перевозит более двадцати миллионов пассажиров. Аварии случаются нередко, поскольку техническое обеспечение часто устаревшее, а стандарты безопасности сравнительно низкие.