Более 60 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии
Воскресенье, 20 ноября 2016, 06:52
По меньшей мере 63 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии, более 150 человек были ранены.
Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию, пишет DW.com.
Скоростной поезд сошел с рельсов, в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.
Причины катастрофы пока неизвестны. По информации индийского информационного агентства PTI, к месту аварии сразу же прибыли сотни полицейских и около 30 карет скорой помощи.
Индийская железная дорога ежедневно перевозит более двадцати миллионов пассажиров. Аварии случаются нередко, поскольку техническое обеспечение часто устаревшее, а стандарты безопасности сравнительно низкие.