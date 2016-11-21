Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах

Местные жители оккупированного города Макеевка Донецкой области рассказывают об установлении боевиками самоходной артиллерийской установки (САУ) в жилом квартале и стрельбу в сторону промышленной зоны Авдеевки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на очевидцев из Макеевки.

"У нас в Красногвардейском районе Макеевки, в поселке шахты 8-8 БИС, боевики прямо между пятиэтажками, в 30 метрах от домов, установили артустановку САУ и стреляли в сторону промзоны города Авдеевки", - рассказали жители, которые живут в соседних домах в поселке.

По их словам, люди боятся выражать протест против действий боевиков, и им остается спускаться в подвалы домов, чтобы сохранить свою жизнь и своих детей.

Как известно, САУ относится к запрещенному минскими соглашениями оружию и должны быть отведены от линии разграничения.