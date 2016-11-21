Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах

Понедельник, 21 ноября 2016, 09:21

Местные жители оккупированного города Макеевка Донецкой области рассказывают об установлении боевиками самоходной артиллерийской установки (САУ) в жилом квартале и стрельбу в сторону промышленной зоны Авдеевки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на очевидцев из Макеевки.

"У нас в Красногвардейском районе Макеевки, в поселке шахты 8-8 БИС, боевики прямо между пятиэтажками, в 30 метрах от домов, установили артустановку САУ и стреляли в сторону промзоны города Авдеевки", - рассказали жители, которые живут в соседних домах в поселке.

По их словам, люди боятся выражать протест против действий боевиков, и им остается спускаться в подвалы домов, чтобы сохранить свою жизнь и своих детей.

Как известно, САУ относится к запрещенному минскими соглашениями оружию и должны быть отведены от линии разграничения.

Темы: ДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: