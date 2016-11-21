Порошенко: Пусть в ЕС у нас поучатся, как любить Европу

Президент Петр Порошенко считает, что отдельные страны ЕС должны поучиться у украинцев, как бороться за европейские ценности.

Об этом он сказал, выступая по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

"Глядя на кадры Евромайдана и получая соцопросы, мы можем сказать, что Украина является наиболее еврооптимистичною страной в Европе", - заявил Порошенко.

Он отметил, что в ЕС набирают популярность евроскептические взгляды.

"И когда в отдельных странах ЕС царит евроскептицизм - пусть они у нас учатся, как любить Европу, как бороться за европейские ценности и как реформировать государство", - заявил он.

Порошенко также отметил, что у протестующих, вышедших 21 ноября на Майдан, были простые требования - подписать соглашение об ассоциации с ЕС и "не блокировать естественное движение нашего государства в Европу".

Мистецький арсенал - День Гідності і Свободи pic.twitter.com/XRLTIUKUwx — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 21, 2016

"Революция Достоинства подвела черту под российско-советским прошлым и под постсоветским периодом. Она установила четкую демаркационную линию и в пространстве, и во времени. И обозначила выразительную границу, которая отделяет наш украинский европейский мир от их русского мира", - заявил он.

Порошенко также отметил, что сегодня Украина и Европа значительно ближе друг к другу, чем три года назад. По словам Порошенко, Киев выполнил все 144 пункта плана действий по визовой либерализации.

Татьяна Кусок, УП