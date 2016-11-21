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Порошенко: Хай в ЄС у нас вчаться, як любити Європу

Понеділок, 21 листопада 2016, 11:31

Президент Петро Порошенко вважає, що окремі країни ЄС мають повчитися в українців, як боротися за європейські цінності.

Про це він сказав, виступаючи з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

"Дивлячись на кадри Євромайдану і отримуючи соцопитування, ми можемо сказати, що Україна є найбільш єврооптимістичною країною в Європі", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що в ЄС набирають популярності євроскептичні погляди.

"І коли в окремих країнах ЄС панує євроскептицизм - хай вони у нас вчаться, як любити Європу, як боротися за європейські цінності і як реформувати державу", - заявив він.

Порошенко також зазначив, що протестувальники, які вийшли  21 листопада на Майдан, мали прості вимоги - підписати угоду про асоціацію з ЄС і "не блокувати природній рух нашої держави до Європи".

"Революція Гідності підвела риску під російсько-радянським минулим і під пострадянським періодом. Вона встановила чітку демаркаційну лінію і в просторі, і в часі. І позначила виразний кордон, який віддаляє наш український європейський світ від їхнього русского міру", - заявив він.

Він також зазначив, що сьогодні Україна і Європа значно ближче одна до одної, ніж три роки тому. За словами Порошенка, Київ виконав усі 144 пункти плану дій щодо візової лібералізації.

Тетяна Кусок, УП

Теми: ЄСПорошенко
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