Прокуратура ищет двух лидеров российских террористов

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Понедельник, 21 ноября 2016, 15:17

Военная прокуратура Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве относительно главарей незаконного вооруженного формирования "Русич" и группы быстрого реагирования "Бэтмен" террористической организации "ЛНР" граждан РФ Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ в понедельник.

"Указанное незаконное вооруженное формирование было сформировано в июня 2014 года преимущественно из граждан Российской Федерации с садистскими наклонностями, исповедующих откровенную неонацистскую, фашистскую идеологию, основной целью которых было уничтожение украинского на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Указывается, что следствие установило причастность указанных террористов к вооруженным нападениям на подразделения сил АТО, в частности, 5 сентября 2014 вблизи с. Счастье Луганской области, в результате чего погибли бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Мильчакову и Петровскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). В связи с сокрытием подозреваемых на территории Российской Федерации, они объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Как известно, в октябре в Норвегии задержали 29-летнего боевика, гражданина России Яна Петровского, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе в так называемом батальоне "Русич".

Батальоном "Русич" руководил российский неонацист Алексей Мильчаков.

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс АТО
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IP: 130.180.220.---Vladimir Omelyanov21.11.2016 15:56
І що з цими варварами українофобами робити ,може амністуємо ?
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