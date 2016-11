Возле Фукусимы - землетрясение мощностью 7,3 балла: угроза цунами, объявлена евакуация

В Японии вблизи префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, возможно цунами, граждан призывают к эвакуации.

Как сообщает CNN, землетрясение произошло в 5:59 утра во вторник по местному времени. По сообщению Японского метеорологического агентства, следствием землетрясения может стать цунами с высотой волн до 3 м.

По данным Геологической службы США, мощность землетрясения оценивается в 6,9 балла, отмечает The Weather Network.

BREAKING: Tsunami warning issued after preliminary Magnitude 7.3 earthquake strikes off coast of Fukushima, Japan. More details to come pic.twitter.com/0NCIPOiaSz