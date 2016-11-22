Возле Фукусимы - землетрясение мощностью 7,3 балла: угроза цунами, объявлена евакуация

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Вторник, 22 ноября 2016, 00:17

В Японии вблизи префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, возможно цунами, граждан призывают к эвакуации.

Как сообщает CNN, землетрясение произошло в 5:59 утра во вторник по местному времени. По сообщению Японского метеорологического агентства, следствием землетрясения может стать цунами с высотой волн до 3 м.

По данным Геологической службы США, мощность землетрясения оценивается в 6,9 балла, отмечает The Weather Network.

По сообщению СМИ, эпицентр землетрясения находился примерно на глубине 10 км в 67 километрах к северо-востоку от города Иваки - центра префектуры Фукусима.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет, сообщает DW.

Компания-оператор атомной электростанции "Фукусима-1" Tepco сообщила, что на АЭС нет новых разрушений, а радиационный фон находится в норме, передает агентство dpa.

Международная служба вещания NHK призвала граждан к эвакуации.

Граждан Украины, которые находятся в Японии, просят следовать рекомендациям властей Японии. Как заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в своем Твиттере, в результате землетрясения и угрозы цунами в Фукусиме объявлена эвакуация.

По состоянию на 22:37 (00:37 по Киеву)британское издание The Telegraph со ссылкой на NHK сообщило, что волны цунами достигли порта Онахама и прибрежного города Сома в префектуре Фукусима. Также сообщается, что волны достигли АЭС в Фукусиме, детальной информации о высоте волн или убытки в результате цунами нет.

 

Как известно, в марте 2011 года у побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами, которое обрушилось на атомную станцию "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. В результате катастрофы погибли более 15 тыс. человек, около 2,5 тыс - пропали без вести.

Украинская правда

Темы: Япония
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