Трамп озвучил свои планы на первые 100 дней президентства

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о своих планах на первые 100 дней президентства.

В своем видеообращении Трамп рассказал о реформах, которые почти полностью повторяют основные пункты его предвыборной программы и касаются торговых соглашений, энергетики, миграции, национальной безопасности и госуправления, сообщает AFP.

В частности, по словам Трампа, в первый же день он планирует сообщить о намерении выйти из соглашения о Транс-Тихоокеанское партнерство, которое является, по словам Трампа, "потенциальной катастрофой для США".

"Вместо этого мы будем вести переговоры о справедливых, двусторонних торговых соглашениях, которые вернут рабочие места и промышленность назад в Америку", - отметил он.

Как известно, соглашение о ТТП было подписано в феврале 2016 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу), его цель - снижение тарифных барьеров и регулирование внутренних правил в таких областях как трудовое право, экология, интеллектуальная и др. По мнению экспертов и политиков, без участия США ТТП потеряет смысл.

Торговый представитель США Майкл Фроман заявил недавно, что отказ от ТПП приведет к "серьезным" стратегическим и экономическим издержкам.

Относительно реформ в энергетике, Трамп заявил, что намерен отменить ограничения на производство углеводородов, "в том числе сланцев и чистого угля, что создаст много миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, что мы хотим, чего мы так долго ждали".

"Я буду просить Министерство обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов разработать комплексный план по защите жизненно важной инфраструктуры Америки от кибер-атак, а также от любых других форм атак", - добавил Трамп, говоря о реформе в сфере безопасности.

Также новоизбранный президент США намерен поручить министерству труда расследовать все нарушения визовых программ, которые подрывают (положение) американских работников.

Кроме того Трамп планирует "ввести для официальных лиц после того, как они покидают администрацию, 5-летний запрет на лоббизм в США, и пожизненный запрет - на лоббизм от имени иностранных правительств". Эту реформу Трамп назвал частью плана "Drain the Swamp" (Осушить болото).

Украинская правда