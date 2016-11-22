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Трамп оголосив свої плани на перші 100 днів президентства

Вівторок, 22 листопада 2016, 02:27
Трамп оголосив свої плани на перші 100 днів президентства

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про свої плани на перші 100 днів президентства.

У своєму відеозверненні Трамп розповів про реформи, які майже повністю повторюють основні пункти його передвиборчої програми і стосуються торгових угод, енергетики, міграції, національної безпеки і держуправління, повідомляє AFP

Зокрема, за словами Трампа, у перший же день він планує повідомити про намір вийти з угоди про Транс-Тихоокеанське партнерство, яка є, за словами Трампа, "потенційною катастрофою для США". 

"Замість цього ми будемо вести переговори про справедливі, двосторонні торговельні угоди, які приносять робочі місця і промисловість назад до Америки", - зазначив він. 

Як відомо, угоду про ТТП було підписано в лютому 2016 року 12 країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Малайзія, Бруней, В'єтнам, Японія, Мексика, Чилі і Перу), мета якої - зниження тарифних бар'єрів та регулювання внутрішніх правил у таких областях як трудове право, екологія, інтелектуальна та ін. На думку експертів та політиків, без участі США ТТП втратить сенс.

Торговий представник США Майкл Фроман заявив нещодавно, що відмова від ТПП матиме наслідком "серйозні" стратегічні і економічні витрати.

Щодо реформ в енергетиці, Трамп заявив, що має намір скасувати обмеження на виробництво вуглеводнів, "у тому числі сланців та чистого вугілля, що створить багато мільйонів високооплачуваних робочих місць. Це те, що ми хочемо, на що ми так довго чекали". 

"Я буду просити Міністерство оборони і голову Об'єднаного комітету начальників штабів розробити комплексний план щодо захисту життєво важливої інфраструктури Америки від кібер-атак, а також будь-яких інших форм атак", - зазначив Трамп, говорячи про реформу у галузі безпеки.

Також новообраний президент США має намір  доручити міністерству праці розслідувати усі порушення візових програм, які підривають (стан) американських працівників. 

Окрім того Трамп планує "запровадити для офіційних осіб після того, як вони залишають адміністрацію 5-річну заборону на лобізм у США, та довічну заборону - на лобізм від імені іноземних урядів". Цю реформу Трамп назвав частиною плану "Drain the Swamp" (Осушити болото). 

Українська правда 

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Теми: ТрампСША
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