Депутат Вилкул получил в подарок более 25 миллионов гривен

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Вторник, 22 ноября 2016, 08:55

Депутат Александр Вилкул задекларировал получение подарка размером более 25 миллионов гривен и еще более 52 миллионов гривень он получил по договору.

Об этом говорится в изменениях в имущественном положении, которые Вилкул внес 19 ноября в систему электронных деклараций.

И подарок, и "другой доход" Вилкул получил от своей жены Елены.

Так, подарок составил 25 миллионов 848 тысяч 668 гривен.

Также в документе указано, что Вилкул получил от жены перечисление средств по договору №1934 от 11.07.2016р. в размере 52 миллиона 455 тысяч 350 гривен.

 
александр и Елена Вилкул
Александр и Елена Вилкул
Сайт А. Вилкула

Как объяснил "Украинской правде" пресс-секретарь Вилкула Сергей Милютин, жена перечислила средства, которые были задекларированы на нее.

По его словам, это те деньги, которые были на счетах жены в 2015 году и которые были указаны в декларации за тот год. Договор был заключен между Александром Вилкулом и его женой.

"Отмечу, что из этих денег заплачены подоходный налог, выплаты во все социальные фонды", - отметил Милютин.

Он также подчеркнул, что движение средств произошло внутри семьи и никаких денег извне не поступало.

Как известно, на разных счетах жены Вилкула 2015 года были указаны более 3 миллионов долларов, не более 190 000 гривен.

Кроме того, жена Вилкула задекларировала наличными 1 миллион 800 тысяч евро и 1 миллион 200 тысяч долларов.

В декларации указано, что местом работы жены Вилкула является ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат", который принадлежит Метинвесту (владельцы - Ахметов и Новинский).

Оксана Коваленко, УП

Темы: Вилкул декларация
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IP: 88.135.249.---boreas22.11.2016 10:05
Шайка бандитов. По этому сепару Вилкулу давно тюрьма плачет, да кто же его посадит.
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky22.11.2016 09:17
Я тоже люблю подарки. Помнится, моя мама, незадолго до своей смерти, подарила мне новую футболку, серенькую такую. Я её до сих пор ношу, уже больше 5 лет. Вот и депутат Вилкул любит подарки. Что ж тут такого?
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